Viabilità montana a Formia, al via i lavori urgenti di sistemazione

Il Comune di Formia realizzerà interventi urgenti di sistemazione della viabilità montana, così da renderla agevolmente fruibile in occasione del Giubileo di San Michele Arcangelo.

Spiega il sindaco Taddeo:

“Dopo aver partecipato a vari incontri presso la Regione Lazio con il Direttore del settore ambiente Dott. Vito Consoli con nota del 17 marzo 2023 ho coinvolto la XVII Comunità Montana del Monti Aurunci ed il Parco Naturale dei Monti Aurunci in una iniziativa di collaborazione istituzionale, per porre in essere le opere di sistemazione viaria in vista dell’evento conclusivo del Giubileo.

Si tratta di interventi attesi da anni e che ora sarà possibile realizzare grazie ad una sinergica e proficua condivisione tra Enti delle problematiche che gravano sulla zona montana, ma anche a seguito di una più attenta interpretazione delle norme vigenti in materia di tutela ambientale montana”.

Con delibera di giunta comunale n.71 del 31.03.2023 l’Amministrazione ha approvato il protocollo d’intesa con la XVII Comunità Montana dei Monti Aurunci per l’esecuzione di interventi di ripristino di tratti del sentiero storico-religioso di San Michele individuato al Codice Cai 960 come ‘”Rifugio Pornito-Cima del Redentore

Le opere di manutenzione straordinaria andranno ad intervenire inoltre, sulle criticità determinate dagli eventi atmosferici verificatisi nel pomeriggio del 29 settembre dello scorso anno, quando si rese necessario ordinare la chiusura del passaggio, per il danneggiamento di alcuni tratti del sentiero, con la dichiarazione da parte del Comune dello stato di calamità naturale. Il sentiero che è ancora in fase di sistemazione, in attuazione di un progetto condiviso tra G.A.L. e XVII Comunità Montana proprio in vista di questo evento Giubilare.

Il Comune di Formia, in forza del Protocollo d’intesa sottoscritto con gli altri Enti coinvolti, parteciperà alla sistemazione della viabilità montana comunale che porta al “Redentore” con una quota complessiva di 90.000 euro.

Per effetto di questa lodevole forma di cooperazione istituzionale tra più enti, l’evento conclusivo dell’anno giubilare dal titolo “Le ali di San Michele 1823-1923-2023”, che si celebrerà il prossimo 18 giugno, potrà svolgersi in condizioni di sicurezza e di agevole percorribilità. Peraltro, nella stessa giornata avrà luogo anche la solenne processione per accompagnare il tradizionale trasferimento estivo della statua di San Michele Arcangelo dalla Chiesa dell’Annunziata di Maranola allo storico Eremo sul Monte Redentore, a 1272 metri sul livello del mare.