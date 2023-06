Viabilità più sicura, proseguono i lavori stradali sul territorio

Mentre sono ripresi i lavori di completamento di un tratto di marciapiede a Borgo Sabotino, domani nel comune di Latina, termineranno i lavori di riasfaltatura e di realizzazione di cunette in cemento lungo la Provinciale Artena Giulianello nel territorio del comune di Cori e

verrà realizzato l’attraversamento pedonale rialzato sulla Provinciale Colli Ceriara nel comune di Sezze, antistante la scuola.

Lunedì 5 giugno partirà invece l’intervento di asfaltatura di un tratto della strada Provinciale Gricilli nel territorio del comune di Priverno dal km. 0+600 al km. 1+300.

Gli interventi in questione rientrano nel programma avviato dall’ente di via Costa per restituire alle arterie di sua competenza condizioni ottimali di sicurezza e percorribilità.

Il presidente Gerardo Stefanelli:

“Già da tempo abbiamo individuato come una priorità assoluta la risistemazione della nostra rete viaria utilizzando tutte le risorse a disposizione: sono numerosi gli interventi già portati a termine e molti quelli in programma da nord a sud della provincia in linea con le linee programmatiche di mandato e soprattutto in risposta alle esigenze delle amministrazioni comunali e dei cittadini”.