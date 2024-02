Vicenda stipendi Icot, rassicurazioni dall’assemblea UGL

Un’importante assemblea sindacale targata UGL Salute si è svolta presso l’aula magna dell’Icot di Latina. Con la presenza del Segretario Regionale dell’Unione, Armando Valiani, del Segretario Provinciale UGL Salute Fabiola Del Gais e del rappresentante dei lavoratori Paolo Dubla si è parlato della delicata vicenda stipendi relativa al mancato versamento di alcune retribuzioni. Una vicenda che ha visto un azione sinergica di molte autorità che hanno collaborato assieme alle organizzazioni sindacali per far fronte al problema.

Durante l’incontro sono stati esaminati i percorsi affrontati dalla UGL per assicurare le retribuzioni relative al mese scorso e quelle future. In questa occasione, i vertici del Gruppo Giomi hanno comunicato che, entro il 7 febbraio, saranno erogati regolarmente tutti gli stipendi, e che è stato avviato un dialogo con la Regione Lazio per allineare il sistema entro il mese di marzo, risolvendo le difficoltà incontrate a gennaio.

L’impegno costante della UGL Salute si è concentrato non solo sul versamento delle retribuzioni, ma anche sull’esigenza di fornire informazioni ai lavoratori. Durante l’assemblea, sono emerse richieste di una presenza sindacale più incisiva da parte della UGL.

“Riconosciamo che la collaborazione – spiega Armando Valliani – e la responsabilità sono cruciali in momenti complessi come questo. Desideriamo ringraziare sinceramente tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per raggiungere questi obiettivi. Un ringraziamento particolare va a Paolo Dubla e Fabiola Del Gais che hanno saputo gestire e affrontare una questione che poteva inasprirsi ulteriormente. Inoltre, stimoleremo le istituzioni per una maggiore semplificazione dei processi.”