Vidya Viridex Sabaudia sfida Lagonegro: primo test del 2025

Domani alle 18:00 il Vidya Viridex Sabaudia ospiterà il Rinascita Lagonegro al Pala Vitaletti per l’anticipo della terza giornata di ritorno del girone blu di Serie A3. Scontro diretto tra la sesta (15 punti) e la quinta (19 punti) in classifica, in una sfida fondamentale per consolidare le ambizioni stagionali.

“Ci aspetta una battaglia contro una squadra esperta. Vogliamo una grande prestazione per guardare con fiducia al girone di ritorno”, ha dichiarato Riccardo Mazzon.

Coach Nello Mosca, al suo primo anno completo con Sabaudia, punta alla salvezza senza passare dai play-out: “Siamo soddisfatti della classifica, ma dobbiamo crescere come squadra per affrontare campi difficili. Solo uniti possiamo fare la differenza”.