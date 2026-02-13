Vigilia di Benevento-Latina, Volpe: “Servirà una prestazione importante”

Il Latina è atteso dalla difficile sfida contro la capolista Benevento. Calcio d’inizio previsto per le 14.30 allo stadio Ciro Vigorito per la 27esima giornata di Serie C girone C.

Alla vigilia della sfida contro il Benevento, il tecnico del Latina Gennaro Volpe ha presentato in conferenza stampa una gara che si preannuncia particolarmente impegnativa per i nerazzurri.

Il mister sottolinea: “La squadra arriva bene all’impegno di domani, le ultime partite non hanno premiato il lavoro e il percorso fatto, questo non ci deve far perdere fiducia perché bisogna sempre distinguere la prestazione dal risultato.”

Volpe ha poi voluto precisare la questione gol in casa Latina, che sembra essere un problema. I nerazzurri infatti sono il peggior attacco: “I numeri sono oggettivi e se il Latina è ultimo per gol fatti vuol dire che qualcosa manca”.

Sul Benevento, capolista e squadra tra le più complete del torneo, il tecnico nerazzurro ha parlato con grande rispetto ma senza timori: “Io ho giocato a pallone e ho fatto il calciatore per tanti anni e penso che giocare contro i primi sia sempre un grandissimo stimolo. Il Benevento è una squadra forte, è una squadra che primeggia praticamente in tutto, è una squadra che ha qualità e che ha trovato una grandissima continuità e noi andiamo lì con grande rispetto.”