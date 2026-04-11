Vigilia di Latina – Casarano, Volpe “il Latina dipende esclusivamente da se stesso”

Il mister del Latina calcio, Gennaro Volpe, si è espresso cosi oggi pomeriggio ai microfoni della sala stampa dello stadio Domenico Francioni in vista della delicatissima gara in ottica salvezza di domani dove affronterà un Casarano in forma nelle ultime partite disputate.

“La squadra sta bene, è stata come sempre una settimana all’insegna del lavoro, non si possono fare più calcoli perché ad oggi il Latina dipende solo ed esclusivamente da se stessi.”

“Domani sarà una partita importantissima per fare punti e l’unica cosa che conta veramente è avere la bava alla bocca e scendere in campo con desiderio e sentimento per quello che si fa e per quello che si vuole ottenere.”

“Domani saranno tutti a disposizione tranne Carillo, per questo metterò in campo la miglior formazione possibile contando anche sui cinque cambi importanti, abbiamo fatto tanta strada da quando ho iniziato proprio con il Casarano all’andata dove avevamo quattordici punti e ad oggi ne abbiamo trentasei.”

“Buon percorso considerando anche la finale di Coppa Italia, chiaramente non basta ancora, c’é bisogno di fare un ultimo sforzo per cercare quei benedetti punti che ci possono portare al nostro obiettivo per il quale sono subentrato.”

“Sono felice di aver fatto la finale e di aver riportato tanta gente allo stadio e ho visto anche una squadra che ha mostrato di saper giocare a calcio con passione e attaccamento alla maglia, il pubblico sarà il dodicesimo uomo in campo per dare una spinta alla squadra.”