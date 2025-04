Vigilia in casa Benacquista, domani arriva la corazzata Crifo Wines Ruvo di Puglia

“Arrivati a questo periodo della stagione, quando mancano 3 partite al termine della regular season, dobbiamo cercare di trarre il massimo da ogni sfida che ci attende. La gara di domenica sarà certamente complicata perché entrambe le squadre scenderanno in campo con un valore da conquistare, che sia di alta o bassa classifica non lo rende meno importante, e perché Ruvo è un’ottima squadra in corsa per rimanere in seconda posizione. Il nostro avversario arriverà agguerrito e, considerando che è una delle compagini più in forma del campionato, sarà un ospite decisamente ostico, ma questo aspetto ci deve stimolare a fare il meglio che possiamo. Tenendo in considerazione l’aspetto delle assenze per infortunio, che ancora non ci permettono di giocare al completo, dovremo essere bravi a compattarci il più possibile e riuscire a trarre di più dai giocatori che scenderanno in campo e che avranno maggiori responsabilità, rispetto ad altri momenti del campionato. Dobbiamo continuare a credere nel lavoro che facciamo, nelle nostre capacità e a stringerci tutti insieme con l’atteggiamento positivo e combattivo che ha contraddistinto tutte le nostre ultime gare. Dobbiamo essere concentrati e fiduciosi, nonostante l’avversario che affrontiamo, perché lottando tutti insieme riusciremo a ottenere il miglior risultato possibile”.

Le parole di Paolo Paci, centro Benacquista Latina Basket: