Vigilia in casa Benacquista, domani con San Severo per la terza vittoria di fila

Uno scontro diretto in casa per provare a centrare quella che sarebbe la terza vittoria di fila. E’ vigilia in casa Benacquista Assicurazioni Latina Basket, con i pontini attesi domani ore 18 sul parquet del Palasport di Cisterna, dalla sfida interno con l’Allianz Pazienza San Severo.

La squadra ospite arriva alla sfida con la Benacquista reduce da 7 sconfitte consecutive, anche se ha dimostrato di giocare fino all’ultimo istante, anche con avversari di alto livello come Livorno e Montecatini sponda Herons, e di arrendersi solo al photofinish con uno o due punti di distacco. Sul fronte Allianz ci sarà, quindi, grande voglia di riscatto e desiderio di tornare al successo, che manca dallo scorso 9 febbraio.

La compagine pontina, per contro, è reduce da una meritata vittoria su Chiusi, al termine di una gara che ha messo in evidenza la grande determinazione della formazione pontina, nonostante le difficoltà dettate dalle assenze di tre giocatori fondamentali. Nel turno precedente Latina aveva conquistato anche un altro successo importante sul campo di Cassino, altra compagine in corsa per la permanenza nella categoria. Il morale della squadra è quindi alto e nel corso della settimana si è allenata con intensità e concretezza per arrivare nella migliore condizione possibile al confronto con il team pugliese.

Un match, quello di domani, che rappresenta uno scontro diretto per la classifica, considerando che Latina è a quota 16 punti e San Severo a 22, quando mancano 5 partite al termine della regular season. Il risultato della gara di andata, disputata il 7 novembre, aveva sorriso a San Severo (102-87) altro motivo che spingerà la Benacquista a dare il massimo per conquistare i due preziosi punti in palio.

Queste le parole alla vigilia di coach Alessandro Bagni:

“Domenica affronteremo San Severo, squadra reduce da un periodo non positivo dal punto di vista dei risultati, anche se ha perso le partite di pochi punti, dimostrando di essere una formazione viva e presente con una grande voglia di rivalsa. Ha i suoi punti di forza nell’aggressività e nell’energia sia in attacco, che in difesa e sarà importante essere preparati ad affrontare un avversario con tali caratteristiche. Per quanto ci riguarda, veniamo da due belle e importanti vittorie che ci aiutano a lavorare e a credere nel cammino che stiamo facendo per raggiungere il nostro obiettivo. Domenica ci attende un ulteriore esame, che ci permetterà di capire a che punto siamo del nostro percorso. Sarà una partita fondamentale per la classifica e siamo consapevoli che ci attende una vera e propria battaglia”.

Parole anche da Andrea Ambrosetti, tornato domenica scorsa da un infortunio che lo aveva tenuto lontano dai suoi compagni:

“Dopo un mese impegnativo, sono stato molto contento domenica scorsa di poter tornare in campo per dare una mano ai miei compagni e di questo ringrazio tutto lo staff per il lavoro fatto per consentirmi di recuperare dall’infortunio, e sono stato anche molto felice del risultato conquistato. Vincere con una squadra come Chiusi, capace di ottenere 10 vittorie consecutive in questo campionato, non è certamente scontato. Adesso ci attende un’altra partita impegnativa e molto tosta con San Severo, avversario reduce da sette sconfitte consecutive, anche con dirette concorrenti in classifica, e che arriverà sicuramente con un forte senso di rivalsa. Dal canto nostro abbiamo altrettanta voglia di riscatto, se ripensiamo alla gara di andata, in cui non siamo mai entrati davvero in partita. Il nostro obiettivo per domenica, e per tutte le altre imminenti gare, sarà quello di continuare a costruire il nostro futuro. portare a casa certezze. Chiaramente le nostre certezze, da mettere in campo partita dopo partita fino alla fine della stagione, si traducono in solidità di squadra, sia fisica che mentale, e abbiamo ampi margini di miglioramento, consapevolezza di chi siamo e capacità di rimanere sul pezzo”.