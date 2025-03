Vigilia in casa Benacquista, domani la sfida alla Gema Montecatini

E’ attesa domani alle ore 18 sul parquet del PalaCarrara di Pistoia, casa della T Tecnica Gema Montecatini, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket. Alle ore 18 i pontini sfideranno una corazzata come quella dei toscani, seconda in classifica e che nella giornata di ieri ha annunciato l’arrivo di Nicolas Stanic, altro giocatore di comprovata esperienza.

Un match che sulla carta può sembrare dunque proibitivo quello che attende i ragazzi di coach Martelossi, ma che potrebbe dare, in caso di risultato positivo, quella scintilla utile a cambiare il destino di un campionato che non sta soddisfando le aspettative della vigilia.

Mancano ancora 8 giornate al termine della regular season, nulla è ancora perduto, soprattutto ciò che rimane in auge è la determinazione della squadra pontina nel voler conquistare l’obiettivo. Ed è con questa determinazione che capitan Baldasso e compagni affronteranno tutte le sfide che li attendono.

“Nel prossimo turno affronteremo Montecatini che è una squadra che si sta dimostrando, dopo Roseto, la più continua a livello di risultati ed è sempre rimasta stabile nei primi posti in classifica. La fisicità rappresenta uno dei loro punti di forza, soprattutto nel reparto esterni, dove Toscano e D’Alessandro hanno un ruolo fondamentale all’interno del gruppo. Domenica si concluderà questo tour de force di partite, in cui non siamo riusciti purtroppo a ottenere i risultati che avremmo voluto e sfideremo una formazione tosta e fisica, che occupa una posizione di vertice, ma dovremo comunquescendere in campo con tutte le energie che ci rimangono per poter fare la nostra partita a testa alta e provare a conquistare i due punti in palio”.