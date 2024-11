Vigilia in casa Cisterna Volley, domani al Palasport arriva Padova

Il Cisterna Volley torna a giocare al Palasport di Viale delle Provincie con l’obiettivo di riscattarsi dopo le ultime partite e risalire la classifica. Domani alle 19:00 affronterà la Sonepar Padova, una squadra che ha già dimostrato di poter competere con le formazioni più quotate, posizionandosi a metà classifica con 7 punti in cinque gare.

La squadra di coach Guillermo Falasca è determinata a cambiare rotta e risalire dal dodicesimo posto. I pontini hanno lasciato alle spalle le sfide contro le prime cinque squadre in classifica, in cui, nonostante le buone prestazioni individuali, la vittoria è mancata. Il Cisterna Volley punterà su Theo Faure, miglior realizzatore della squadra con 74 punti, e sulla solidità in seconda linea di Domenico Pace, uno dei più efficaci nel suo ruolo per la ricezione.

Una gara difficile dunque quella a cui dovranno far fronte i pontini, così come confermato dal coach dei ponti a Guillermo Falasca, che si è così espresso: “La squadra sta bene, ma l’inizio di stagione, difficile e contro avversari di alto livello, ha influito negativamente sul morale. Ci manca quella sicurezza che solo una vittoria può dare. I ragazzi sono motivati a dare il massimo contro la Sonepar Padova e cercheranno di conquistare il successo. Dobbiamo affrontare la partita con serenità per esprimere al meglio il nostro gioco. Le sconfitte recenti devono servirci da lezione per ottenere la nostra migliore prestazione, già a partire dal prossimo incontro casalingo.”