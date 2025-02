Vigilia in casa Cisterna Volley, in casa dell’Itas Trentino per la quinta vittoria di fila

Sarà una gara importante quella che attende domani il Cisterna Volley di coach Falasca. I pontini sono attesi dall’ostica trasferta della “Il T Quotidiano Arena”, casa dell’Itas Trentino. Gara infrasettimanale che sancirà il recupero della prima giornata di ritorno e che allo stesso tempo sarà il penultimo impegno esterno della Regular Season dei pontini. La formazione allenata da coach Falasca, reduce da quattro vittorie consecutive, affronterà una delle squadre più in forma del campionato, finora imbattuta nel 2025. Storicamente, i precedenti sorridono a Trento, ma Cisterna proverà a sovvertire i pronostici.

Precedenti

Il bilancio degli scontri diretti tra Cisterna Volley e Itas Trentino è nettamente favorevole ai trentini, che hanno vinto tutti e quattro gli incontri disputati. L’ultimo confronto risale ai quarti di finale della Coppa Italia 2024, con Trento vittoriosa per 3-1. La gara più equilibrata tra le due squadre si è giocata nella prima giornata della stagione 2023/24, quando Cisterna riuscì a trascinare gli avversari al tie-break in una sfida combattutissima, terminata 3-2 per Trento dopo un lungo duello (202 punti complessivi).

Dichiarazioni

Efe Bayram (Cisterna Volley):“La partita contro la Yuasa Battery Grottazzolina è stata impegnativa. Rispetto al girone d’andata, loro hanno mostrato maggiore incisività al servizio e una maggiore solidità in ricezione, riuscendo a esprimere un gioco di alto livello. Noi, invece, abbiamo avuto qualche calo di concentrazione, ma siamo stati in grado di riprendere il controllo del match nei momenti decisivi. Sono soddisfatto dei progressi della squadra: i dati dimostrano che abbiamo vinto la maggior parte dei tie-break disputati, un aspetto che deve darci fiducia. Affrontare l’Itas Trentino sarà una sfida estremamente complessa, anche perché arriverà a pochi giorni di distanza dall’ultimo impegno, lasciandoci poco tempo per recuperare, ma non vogliamo trovare scuse. La vittoria contro Grottazzolina ci ha dato grande energia e motivazione. Siamo consapevoli dell’importanza della nostra posizione in classifica e affronteremo questa partita con determinazione, ma anche con la necessaria serenità”.