“Villaggio della Salute”, domani a Latina la giornata della prevenzione

Domani, 23 ottobre, i Giardini del Comune di Latina si trasformeranno in un grande presidio sanitario a cielo aperto con il Villaggio della Salute: un evento interamente dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla promozione del benessere. Dalle 8.00 alle 17.30 sarà possibile accedere gratuitamente a screening, consulenze mediche, attività pratiche e stand informativi grazie alla partecipazione dell’ASL di Latina, del Comune e delle principali associazioni del territorio.

Il programma della giornata

Ad aprire il Villaggio della Salute sarà l’autoemoteca dell’AVIS Provinciale di Latina (08:00-11:00) per la donazione del sangue, mentre dalle 10.30 inizieranno una lunga serie di attività medico-sanitarie: valutazione dei fattori di rischio, misurazione di pressione arteriosa, glicemia e colesterolemia, screening ecografici delle carotidi, test per HIV ed epatiti, counseling ginecologico, senologico, psiconcologico e sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

I cittadini potranno anche prenotare screening oncologici per colon, mammella e cervice uterina, eseguire Pap Test e mammografie direttamente sul posto e ricevere informazioni su corretti stili di vita, alimentazione e sicurezza sul lavoro.

Spazio anche alla prevenzione attiva attraverso attività pratiche come lezioni di disostruzione pediatrica, yoga, dimostrazioni di Dragon Boat come strumento riabilitativo oncologico, camminata per la salute e mass training di BLS a cura della Croce Rossa Italiana.

Nel media corner interverranno medici, associazioni di pazienti e professionisti sanitari per raccontare l’importanza della prevenzione. Tra i temi in programma:

•Screening e tumori

•Eco-educazione e salute nelle scuole e nelle università

•Alimentazione e sport come strumenti di benessere

Nel pomeriggio si parlerà di cultura della donazione, testimonianze di vita, progetti digitali per il benessere e campagne di comunicazione sanitaria.

L’area ospiterà oltre 20 stand informativi dedicati alla salute della donna, dell’uomo, alla prevenzione oncologica, alla donazione di sangue e organi, alla sicurezza alimentare, all’attività fisica e al ruolo del volontariato. Saranno presenti associazioni come ANDOS, AIDO, AVIS, Croce Rossa Italiana, Lions, Coldiretti, Europa Uomo, AVO, insieme alle realtà locali impegnate nel sostegno alle fragilità.

A chiudere la giornata, intrattenimento musicale a cura del trio “Malasanità”, con la partecipazione del sassofonista del Dipartimento Salute Mentale dell’ASL di Latina.

All’esterno del Comune sarà inoltre presente il poliambulatorio mobile dell’ASL, attrezzato per visite e prestazioni specialistiche. L’evento è aperto a tutti i cittadini ed è completamente gratuito.

Latina si prepara a vivere una giornata all’insegna della salute, della consapevolezza e della comunità, con un messaggio chiaro: la prevenzione è il primo passo per vivere meglio.