Vince al Francioni dopo sette mesi, ecco il Latina di Boscaglia

Il Latina torna a vincere al Francioni dopo 7 mesi. Superara brillantemente la prova Sorrento, segnali di grande crescita e personalità esperimendo bel calcio.Una vittoria che fa morale e punti preziosi in classifica per i nerazzurri.

La cronaca

Fase di studio nei primi minuti, al 7′ sfiora l’eurogol il Sorrento con Guadagni, che vede Zacchi fuori dai pali e prova il pallonetto da centrocampo, colpendo la traversa. Al 16′ grande occasione del Latina. Il portiere sorrentino esce malee, si fa superare da Crecco in velocità, ma da posizione defilata calcia fuori. Appuntamento col gol solo rimandato a fine primo tempo per l’ex Lazio. Dai sviluppi dell’ angolo il pallone arriva a Crecco che, da solo, sul secondo palo, calcia di potenza e batte Del Sorbo siglando il vantaggio pontino. Al 62′ la partita sembra mettersi in salita per il Latina, che resta in dieci per l’espulsione di Ndoj, a causa di un brutto fallo a centrocampo.

Passano dieci minuti e viene però ristabilita la parità numerica. Espulso Bolsius che, già ammonito, rimedia il secondo cartellino per un fallo su Riccardi. All’86’ il Latina mette la parola fine alla gara. Ercolano mette il pallone in mezzo su cui non arriva Ciko, c’è però Crecco, che batte ancora Del Sorbo siglando la doppietta personale e la vittoria del Latina. Nel finale spazio per Cittadino, inizialmente messo fuori rosa.

Analisi

Una grande prova per i ragazzi di Boscaglia, che sembrano finalmente aver un passo diverso, quello tanto desiderato dal tecnico. Sarà importante ora fare tesoro delle prossime gare, per cercare di risalire la china della classifica il prima possibile. Prossima gara nel mirino quella col Crotone, domenica prossima alle 17:30.

Il tabellino

Latina Calcio 1932 2 – 0 Sorrento Calcio 1945

Latina Calcio 1932: (3-4-2-1) Zacchi, Ercolano, Vona E., Di Renzo, Di Livio (83’ Mastroianni), Ndoj, Crecco, Berman (90’ Marenco), Petermann (90’ Cittadino), Bocic (70’ Riccardi), Improta (83’ Ciko) ALL BOSCAGLIA. A DISP: Cardinali, Basti, Addessi, Vona A., Martignago, Saccani.

Sorrento Calcio 1945: (4-3-3) Del Sorbo, Todisco (69’ Colombini), Guadagni, Cuccurullo (68’ Polidori), Blondett (80’ Colangiuli), Bolsius, Musso, Panico (68’ Vitiello), De Francesco, Riccardi (45’ Cangianiello), Di Somma. ALL BARILARI. A DISP: Harrasser, Albertazzi, Carotenuto, Fusco, Scala, Cardoselli, Russo, Cadili, Lops, Esposito.

Arbitro dell’incontro: Madonia Dario di Palermo

Assistenti: Zanellati Glauco di Seregno, Romano Francesco di Isernia

Quarto uomo: Striamo Stefano di Salerno

Marcatori: 45’ Crecco (L), 85’ Crecco (L)

Ammoniti: 38’ Di Somma (S), 43’ Di Francesco (S), 52’ Bolsius (S), 58’ Petermann (L), 89’ Mastroianni (L)

Espulsi: 62’ Ndoj (L), 73’ Bolsius (S)

Recuperi: 1’ pt

Angoli: Latina Calcio 1932 7-2 Sorrento Calcio

Note: Spettatori totali 1515 di cui 874 abbonati e 48 ospiti