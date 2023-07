Vincenzo D’Amico, l’ultimo saluto di Roma e Latina

La scomparsa di Vincenzo D’Amico ha lasciato un vuoto immenso nei tifosi della Lazio ma anche in tutti gli appassionati di sport e di calcio italiani. L’uomo del leggendario scudetto del 73/74 sarà ricordato come già accaduto per i grandi campioni di quella storica impresa biancoceleste. Oggi, lunedì 3 luglio, sarà allestita la camera ardente in Campidoglio, e sarà aperta dalle ore 13:00 alle ore 19:00.

I funerali invece si terranno domani, martedì 4 luglio, alle ore 10:30, e avranno luogo nella Chiesa Gran Madre di Dio nella piazza di Ponte Milvio a Roma.

Ma anche Latina, la sua città mai dimenticata e che lo sta celebrando in queste ore, avrà la possibilità di salutarlo. Domani, 4 luglio, dalle ore 15:00 alle 19:00, subito dopo il funerale nella Capitale, sarà allestita la camera ardente al Museo Cambellotti. I funerali nel capoluogo avranno luogo invece mercoledì alle ore 10:00 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Goretti.

Per questo è stato indetto per mercoledì, il lutto cittadino. La famiglia dell’ex calciatore ha infatti deciso per la celebrazione di due funerali, uno a Roma e uno a Latina, per dare la possibilità anche ai suoi concittadini di partecipare.