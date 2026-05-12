Vincenzo Salemme arriva a Sabaudia con “Lo spettacolo della mia vita”

Sarà Vincenzo Salemme uno dei protagonisti dell’estate 2026 all’Arena del Mare BCC Roma. L’attore, autore e regista porterà in scena il prossimo 5 agosto alle ore 21 “Lo spettacolo della mia vita”, una serata-evento pensata per celebrare i suoi 50 anni di teatro.

Lo spettacolo, prodotto da Chi è di scena e organizzato da Ventidieci insieme a Stefano Francioni Produzioni, si inserisce nel cartellone della rassegna estiva di Sabaudia, con direzione artistica affidata a Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno.

Da decenni tra i volti più amati della comicità italiana, Salemme ha costruito una carriera di successo tra teatro e cinema, conquistando il pubblico con opere diventate cult come L’amico del cuore, A ruota libera e Cose da pazzi.

I biglietti saranno disponibili su TicketOne a partire da martedì 12 maggio alle ore 12.

Nel cartellone dell’Arena del Mare BCC Roma sono già annunciati anche Max Angioni, Maurizio Battista, Fiorella Mannoia, Enrico Brignano e Sal Da Vinci, oltre al musical Notre Dame de Paris.