Vino, tre eccellenze di Sabaudia trionfano al Merano Wine Festival

La Cantina Tre Terre conferma la sua posizione di vertice nell’enologia laziale conquistando tre prestigiosi Rosso Award

Triplice trionfo per la viticoltura pontina al Merano Wine Festival 2025, una delle più autorevoli rassegne enologiche internazionali. La Cantina Tre Terre di Sabaudia ha conquistato tre Rosso Award, distinguendosi tra oltre 8.000 etichette provenienti da tutto il mondo.

Un risultato che premia l’impegno e la visione di Fortunato Maccotta, che con la sua azienda agricola alle porte del Parco Nazionale del Circeo ha saputo valorizzare un terroir unico, trasformandolo in vini capaci di raccontare identità e territorio.

I vini premiati

Nettare di Circe 2022 – Passito da uve Moscato in edizione limitata, con bottiglie numerate. Già premiato con il Qualitalia come miglior passito italiano da Moscato bianco, si distingue per un profilo aromatico complesso: miele millefiori, fichi secchi, albicocche disidratate e datteri, con eleganti note di vaniglia, spezie dolci, mandorle tostate e fiori d’arancio canditi.

Moscato 2024 – Un vino fresco e profumato, che esprime la purezza del vitigno. Al naso regala note di fiori d’arancio, gelsomino e rose bianche, seguite da pesca bianca, albicocca e agrumi canditi. La brezza marina di Sabaudia aggiunge un tocco minerale che ne esalta l’equilibrio.

Gocce Preziose 2024 – Blend di Malvasia Puntinata (50%), Trebbiano (30%) e Falanghina (20%), affinato per sei mesi in botte di rovere bianco. Un vino che racconta la biodiversità del territorio con aromi di pesca gialla, melone bianco, ginestra, mela golden, agrumi, salvia ed erbe mediterranee.

“Questi riconoscimenti – sottolinea Fortunato Maccotta – rappresentano non solo un motivo di orgoglio per la Cantina Tre Terre, ma testimoniano il valore di una viticoltura rispettosa dell’ambiente e delle tradizioni, capace di coniugare innovazione e autenticità per offrire ai propri estimatori vini di carattere e personalità”.