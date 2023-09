Viola divieto di avvicinamento ed evade i domiciliari, nei guai un 27enne a Gaeta

Stalking all’ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento e la misura cautelare dei domiciliari, è accaduto a Gaeta dove un 27enne è stato arrestato per aver violate le due misure cautelari. Gli agenti del commissariato locale lo hanno sorpreso anche grazie all’utilizzo del braccialetto anti stalking.

Per questo e per le numerose condotte illecite da parte del 27enne, gli agenti si sono visti costretti a chiedere un’aggravamento della misura cautelare e pertanto il GIP della Procura di Latina ne ha disposto la custodia in carcere.