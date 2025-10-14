Viola il divieto di avvicinamento all’ex, arrestata 36enne di Aprilia

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia hanno arrestato ieri pomeriggio, in flagranza di reato, una donna di 36 anni del luogo, già nota alle forze dell’ordine, per aver violato il divieto di avvicinamento alla parte offesa.

L’intervento è scattato dopo l’attivazione dell’allarme del braccialetto elettronico, che segnalava l’avvicinamento dell’uomo suo ex compagno, vittima di maltrattamenti familiari. La Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Latina ha subito allertato i militari, che sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti.

I Carabinieri hanno trovato la 36enne nei pressi dell’abitazione dell’ex, non rispettando la distanza obbligatoria di almeno 500 metri imposta dal provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

Dopo le formalità di rito, la donna è stata arrestata e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trattenuta nelle camere di sicurezza del Reparto Territoriale di Aprilia, in attesa della convalida dell’arresto prevista per domani con rito direttissimo.