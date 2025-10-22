Viola il divieto di avvicinamento all’ex compagna: 52enne arrestato ad Aprilia

Un cittadino marocchino di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia per aver violato il divieto di avvicinamento imposto dall’Autorità Giudiziaria.

L’uomo è stato sorpreso dai militari nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna, nonostante il provvedimento gli imponesse di mantenere una distanza minima di 500 metri dalla parte offesa. Constatata la presenza dell’indagato in area interdetta e dunque la violazione delle prescrizioni, i carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato.

Il 52enne, ultimate le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nella giornata odierna con rito direttissimo.