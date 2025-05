Viola il divieto di avvicinamento all’ex moglie: arrestato ad Aprilia

È stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia un uomo di 50 anni del posto, per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’arresto è avvenuto nella giornata di ieri, dopo che l’ex moglie dell’uomo ha contattato la Centrale Operativa segnalando la sua presenza nei pressi dell’abitazione, nonostante il provvedimento emesso a suo carico dal mese di marzo, in seguito a precedenti episodi di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

I militari, giunti immediatamente sul posto, hanno identificato l’uomo e, accertata la violazione delle misure imposte, lo hanno tratto in arresto. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Reparto Territoriale di Aprilia, in attesa della convalida dell’arresto con rito direttissimo, prevista per oggi.