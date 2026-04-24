Viola il divieto di avvicinamento: scatta il carcere ad Aprilia

Aveva già un divieto di avvicinamento, ma lo ha violato più volte con comportamenti aggressivi e intimidatori. Per questo motivo, nella giornata di ieri, la Polizia di Stato del Commissariato di Aprilia ha eseguito un provvedimento del GIP del Tribunale di Latina che ha disposto l’aggravamento della misura cautelare nei confronti di un uomo.

L’indagato era già coinvolto in un procedimento per atti persecutori e minacce aggravate, ma secondo quanto emerso dalle indagini avrebbe continuato a non rispettare le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, avvicinandosi alla vittima e mantenendo condotte ritenute pericolose.

Alla luce delle reiterate violazioni, il giudice ha disposto la sostituzione della misura con la custodia cautelare in carcere.

L’uomo è stato rintracciato dagli agenti e trasferito nella casa circondariale competente, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.