Violazioni di sicurezza sul lavoro, chiusa un’azienda agricola di Sezze

Mancata redazione del documento di valutazione dei rischi e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E’ ciò che hanno riscontrato i carabinieri di Sezze all’interno di un’azienda agricola del posto durante un controllo mirato a contrastare il fenomeno del caporalato.

I militari della Stazione locale, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e al personale dell’I.T.L di Latina, hanno denunciato in stato di libertà il titolare dell’azienda: un 62enne del posto. L’azienda è stata inoltre sospesa dall’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.