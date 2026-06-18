Violenta rissa a Fondi, emessi quattro daspo urbani

Quattro Dacur – divieto d’accesso alle aree urbane – sono stati emessi dal questore di Latina, Fausto Vinci, in merito alla maxi rissa avvenuta nel mese di aprile a Fondi. Destinatari di tale provvedimento, due cittadini albanesi e due italiani.

L’episodio, avvenuto di sera, aveva visto contrapposti quattro uomini che, secondo quanto accertato dai carabinieri e dalle analisi delle immagini di videosorveglianza, dopo un’accesa discussione riconducibile a precedenti dissidi personali erano passati dalle parole ai fatti, colpendosi reciprocamente con violenza. La colluttazione, avvenuta alla presenza di numerosi avventori e famiglie, aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la situazione alla calma.

A seguito dell’istruttoria svolta dalla divisione anticrimine della questura, sono stati emessi i quattro provvedimenti Dacur della durata di tre anni, che vietano ai destinatari l’accesso e lo stazionamento nei negozi e nei locali di pubblico intrattenimento individuati nell’area interessata.

Per uno dei destinatari, domiciliato in Svizzera, è stato interessato il servizio per la cooperazione internazionale di polizia per l’esecuzione della notifica, secondo le procedure previste in ambito internazionale.