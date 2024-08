Violenta rissa tra stranieri a Norma: denunciati tre uomini e una donna

Denunciate in stato di libertà dai carabinieri quattro cittadini stranieri, coinvolti in una violenta rissa avvenuta a Norma. Contestate lesioni personali aggravate ad un tunisino di 23 anni e un algerino di 25, entrambi senza fissa dimora in Italia, ad una donna e a un tunisini di 35 anni, residenti a Norma.

Il motivo scatenante della rissa è ancora in fase di accertamento.

I due senza fissa dimora si sono presentati al pronto soccorso dell’ospedale di Latina, dove state riscontrate ferite compatibili con arma da taglio.

Le autorità continuano a monitorare la situazione per prevenire ulteriori escalation di violenza nel paese lepino.