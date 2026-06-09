Violento schianto al Circeo, due feriti gravi: interviene l’eliambulanza

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi a San Felice Circeo, dove due automobili si sono scontrate all’incrocio tra via Africa Orientale e via Mediana Vecchia.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento di diversi mezzi di soccorso. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di San Felice Circeo capitanati dal comandante Mauro Bruno, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e gestire la viabilità nella zona.

A causa delle condizioni dei veicoli coinvolti, è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre i feriti rimasti all’interno degli abitacoli.

Il bilancio è di due persone ferite in modo grave, entrambe soccorse in codice rosso. Una di loro è stata trasferita con l’eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma, mentre l’altra è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Illeso, invece, il conducente di una delle due vetture coinvolte nell’incidente.

Sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale per chiarire le cause e le eventuali responsabilità del violento scontro.