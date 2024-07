Violento verso la moglie e i figli, sorveglianza speciale per un 45enne di Latina

È stato notificato un decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a un 45enne pontino, ritenuto pericolosissimo, emesso dalla Sezione III Penale del Tribunale Civile e Penale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica di Latina. L’uomo, ritenuto soggetto con spiccata pericolosità, è stato oggetto di indagine per la sua indole aggressiva e la propensione a commettere reati contro la persona.

Il provvedimento obbliga l’uomo, per i prossimi due anni, a non avvicinarsi alla persona offesa e ai propri figli, a non frequentare luoghi abitualmente visitati da loro, a non comunicare con loro con alcun mezzo, a non allontanarsi dal comune di residenza, a rispettare un coprifuoco dalle 21:30 alle 06:30, a cercare immediatamente un lavoro e a non associarsi con persone condannate o sottoposte a misure di prevenzione.

Essendo il procedimento in fase cautelare, vige il principio di presunzione di innocenza per il sottoposto alla misura.