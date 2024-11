Violenza, a Sezze inaugurata “una stanza tutta per sé”

Nella mattinata odierna, presso il Comando Stazione Carabinieri di Sezze, si è svolta la cerimonia d’inaugurazione del locale per l’accoglienza e l’ascolto delle vittime di violenze e abusi – “Una Stanza Tutta Per Sé”, nell’ambito del protocollo d’intesa tra l’Arma dei Carabinieri e il Soroptimist International Italia.

Alla cerimonia, oltre al Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Christian Angelillo e della Presidente del “Soroptimist International Italia” – Club di Latina, dott.ssa Olivia Oliviero, erano presenti S.E. il Prefetto di Latina, dott.ssa Vittoria Ciaramella, Pasquale Casalini, in rappresentanza del Presidente della Provincia, Autorità civili e militari della provincia, studenti universitari e alcuni alunni della Scuola primaria “Lo scarabocchio”.

Dopo gli interventi del Comandante Provinciale dei Carabinieri, della Presidente del Soroptimist International Italia – Club di Latina, del Prefetto, la cerimonia è proseguita con il taglio del nastro e, subito dopo aver scoperto la targa, con la benedizione da parte del parroco di Sezze, don Pierluigi Antonetti, della comunità Monte dei Colli.