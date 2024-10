Violenza alla Conad di via Isonzo: uomo accoltellato in una rissa

Una zona ormai diventata teatro di violenze e risse tra extracomunitari, molto spesso ubriachi. Tante le segnalazioni dei residenti negli ultimi mesi per una zona ormai diventata incurata e ignorata dalle istituzioni. I cosiddetti residenti, dell’area parcheggio, spaventano i giovani delle scuole e compiono i propri bisogni alla luce del sole. Domenica pomeriggio, un altro episodio, nel parcheggio del Conad di via Isonzo a Latina. Scoppiata una violenta rissa tra alcuni immigrati senzatetto, con tre persone rimaste ferite. Uno dei coinvolti ha riportato ferite più gravi a causa di alcuni fendenti ed è stato trasportato in ospedale.

La lite, iniziata probabilmente per il controllo di posti dove dormire, è rapidamente degenerata, e secondo quanto riferito, il conflitto è stato aggravato dall’assunzione di alcolici. La violenza ha attirato l’attenzione dei passanti, molti dei quali hanno chiamato il 112 per segnalare la situazione. Sul luogo sono intervenuti tre ambulanze e la polizia, che ha trovato bastoni insanguinati e ha repertato le prove.