Violenza di genere, due arresti fra Latina e Formia a Capodanno

Prosegue purtroppo la dolorosa ondata di violenza di genere.

Durante le festività si sono aggiunti alla lunga lista dei fenomeni di aggressione due episodi verificatisi in provincia di Latina.

A Formia un uomo di 32 anni è stato arrestato per aver brutalmente aggredito la sua compagna di 26 anni in via Vitruvio. L’aggressione, fermata grazie all’intervento coraggioso di persone del luogo e dei Carabinieri, ha lasciato la vittima con ferite al viso e al collo.

Con precedenti per maltrattamenti domestici, l’uomo è ora in detenzione a Cassino.

A Latina invece, durante la notte di Capodanno, è finito in manette un uomo di 43 anni per aver brutalmente aggredito la sua compagna. Dopo i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, approfittando del momento di solitudine, l’uomo ha afferrato la donna per i capelli e l’ha colpita con violenti pugni in faccia, minacciandola di morte.

La donna, curata per le lesioni, ha denunciato l’aggressione, rivelando un passato di maltrattamenti sin dall’inizio della loro relazione.

Grazie alle nuove leggi contro la violenza di genere, entrambi gli uomini sono stati arrestati. Questi episodi mettono in luce la persistente necessità di combattere la violenza domestica e di sensibilizzare la società sulle gravi conseguenze di tali atti.