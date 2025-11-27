Violenza di genere e bullismo, al via il progetto della Polizia al Liceo Manzoni

Ha preso il via ieri mattina, al Liceo “A. Manzoni” di Latina, il progetto formativo dedicato alla prevenzione della violenza di genere e al contrasto del bullismo, promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Rotary Club Latina.

All’incontro inaugurale sono intervenuti il Questore Fausto Vinci, il Procuratore Aggiunto Luigia Spinelli e la Garante dell’Infanzia Monica Sansoni, che hanno fornito agli studenti strumenti utili per riconoscere e affrontare fenomeni sempre più diffusi tra i giovani.

L’iniziativa, sostenuta anche dalla Procura della Repubblica di Latina, rappresenta la prima tappa di un percorso che proseguirà nei prossimi mesi in diversi istituti superiori della provincia. Obiettivo: sensibilizzare gli studenti al rispetto, alla tutela della persona e alla prevenzione di comportamenti discriminatori o violenti.

Un progetto condiviso tra istituzioni, scuola e associazioni che mette al centro i ragazzi e punta a costruire comunità più consapevoli e inclusive.