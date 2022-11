A seguito di una complessa attività d’indagine da parte dei Carabinieri di Campoverde, sono stati fermati tre soggetti di origine magrebina, già conosciuti dalle forze dell’ordine per precedenti di violenza, accusati di usura ed estorsione ai danni di un imprenditore locale. L’estorsione si è svolta per mesi, e dopo vari pagamenti concordati versati in ritardo, l’imprenditore si è visto minacciato di morte con l’ausilio di armi. Dopo vari pestaggi, la vittima con i familiari, si sono recati alla Stazione Carabinieri di Campoverde sporgendo denuncia.