Violenza nell’Intermodale, catturato lo stupratore

È stato catturato dalle forze dell’ordine Dragos Daniel Marcu, di nazionalità romena, che lo scorso 3 maggio ha violentato una sedicenne e pestato il ragazzo che era con lei in una minicar, nel sito industriale dismesso dell’ex zuccherificio a Latina Scalo.

I poliziotti della Squadra Mobile hanno rintracciato il 30enne in una zona compresa tra la stazione ferroviaria e le borgate di Sermoneta, luogo in cui si nascondeva. E’ stato portato in Questura in stato di fermo, indiziato delle violenze consumate all’interno dell’Intermodale.