Violenza sulle donne, a Formia il convegno “Decido io…dico no alla violenza”

Il Comune di Formia in collaborazione con l’Associazione “Mai più vittima ODV” e il CSV, Centro di servizio per il volontariato Lazio, hanno organizzato un importante convegno sulla violenza di genere “Decido io … dico no alla violenza!”, che si svolgerà venerdì 1 dicembre 2023, alle ore 9:00, presso l’Istituto IIS Fermi-Filangieri di Formia.

Il convegno offre occasioni di approfondimento e intende affrontare gli aspetti più significativi per sensibilizzare i giovani studenti sulla tematica della violenza di genere, sul rispetto delle donne e il rifiuto a qualsiasi forma di abuso e discriminazione.

Al convegno presenzieranno il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, l’assessore alle politiche sociali Rosita Nervino, la dirigente scolastica Rossella Monti IIS Fermi – Filangieri di Formia.

RELATORI

– Dott.ssa Maria De Tata – Responsabile associazione Mai più Vittima ODV

– Dott.ssa Rossana Ferraro – Membro della Sezione CREG, Sezione Forensics, Intelligence/Analisi criminale Università Tor Vergata – 2^Commissione Speciale Anticamorra

– Dott. Massimiliano Santangelo – Avvocato del Foro di Cassino

– Filomena Lamberti – Testimone, vittima di violenza domestica

– Carmen Rota – Attrice

Gli interventi saranno accompagnati da una rappresentazione coreutica delle alunne della 1°C

SSAS e dalla lettura di un brano delle alunne della 4°C e 5°C SSAS

Sarà consegnata una targa alla memoria alla famiglia della Dott.ssa Anna Costanza Baldry

MODERATRICE

Caterina Russo – Studentessa

Segreteria del Sindaco – Ufficio comunicazioni

tel: 0771778409

mail: sindaco@comune.formia.lt.it

sito: www.comune.formia.lt.it

Canali social: https://www.facebook.com/cittadiformia https://instagram.com/comune.formia.lt.it