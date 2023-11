Violenza sulle donne, l’Arma inaugura a Sabaudia “una stanza tutta per se”

Un ambiente protetto allestito in modo che le vittime di violenza possano sentirsi a proprio agio nel raccontare di volta in volta le proprie situazioni. E’ nata per questo l’aula dal nome “Una stanza per se”, inaugurata oggi all’interno degli uffici della Stazione Carabinieri di Sabaudia.

Il taglio del nastro ha visto la presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, del Sindaco del Comune di Sabaudia, Gen. Alberto Mosca, del Presidente del Soroptimist International di Latina, Arch. Celina Mattei, del Soroptimist Club Napoli Vesuvius, di tante donne rappresentanti l’Associazione Soroptimist. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto nazionale sottoscritto tra il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e Soroptimist International.

Il progetto è accompagnato da un impegno costante e diffuso sia in provincia che in Italia, per far conoscere al maggior numero possibile di vittime, l’esistenza sul territorio delle “stanze tutte per sé” presenti all’interno di caserme dei Carabinieri e di Questure.

In serata, inoltre, il Palazzo Comunale di Sabaudia e la caserma Carabinieri di Sabaudia verranno illuminati di colore arancione per dire “no” alla violenza di genere.