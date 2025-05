Violenza tra adolescenti nel cuore di Latina: ennesimo sabato nero

Ancora una serata di tensione nel cuore di Latina. Sabato sera, a pochi passi da piazza della Libertà, si è verificata una violenta aggressione ai danni di alcuni minorenni. L’episodio è avvenuto lungo viale Medaglie d’Oro, sul marciapiede che costeggia il parco comunale Falcone e Borsellino, in una zona centrale e illuminata, frequentata da molti giovani nei weekend.

La prima segnalazione al numero d’emergenza 112 è arrivata intorno alle 21:00: “C’è una rissa che coinvolge almeno dieci ragazzini, fate presto, correte”, ha riferito un passante. Immediato l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Latina, che sono accorsi sul posto per riportare la calma e ricostruire la dinamica dei fatti.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, un gruppo di adolescenti avrebbe preso di mira quattro coetanei, tutti tra i 14 e i 15 anni, per motivi futili. Dopo alcune intimidazioni verbali, la situazione sarebbe rapidamente degenerata in un’aggressione fisica. Alcuni testimoni riferiscono che gli autori del gesto apparterrebbero a famiglie già note alle forze dell’ordine.

Le vittime sono state affidate alle cure dei genitori, prontamente avvisati. Sono in corso indagini per risalire all’identità degli aggressori: i militari stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza nella zona.

L’episodio si inserisce in un quadro preoccupante. Negli ultimi mesi, nel capoluogo pontino si è registrato un aumento di episodi di bullismo e violenza tra giovanissimi. Solo a metà aprile un 13enne era stato picchiato in piazza Dante, riportando una frattura alla mandibola e una prognosi di dieci giorni. E in autunno, al centro commerciale Latinafiori, tre minori erano stati denunciati per rapina. Arriverà una soluzione concreta? O a pagare saranno anche i giovanissimi più ingenui ed educati?

Il sabato sera di Latina si conferma così, purtroppo, teatro di episodi di violenza sempre più frequenti tra adolescenti.