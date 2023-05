Violenze a Latina Scalo, domani l’interrogatorio per Daniel Dragos

E’ fissato per domani mattina alle ore 9 nel Carcere di Latina l’interrogatorio per la convalida di Dragos Marcu Daniel, il 30enne romeno accusato di violenza sessuale e sequestro di persona per i fatti avvenuti il 3 maggio scorso nei pressi dell’ex Zuccherificio a Latina Scalo.

Il 30enne straniero, dopo vari giorni di latitanza, è stato rintracciato ieri dagli agenti della Questura di Latina mentre si nascondeva negli edifici abbandonati dell’ex Mistral nella zona di Pontenuovo a Sermoneta.

Dovrà fornire la propria versione dei fatti domani nell’interrogatorio di convalida di fronte al Gip Mario La Rosa. Il 30enne è difeso dall’avvocato Adriana Anzeloni.