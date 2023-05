Violenze a Latina Scalo, identificato il romeno: è caccia all’uomo

L’aguzzino dei due giovani picchiati e aggrediti a Latina Scalo, all’interno del Centro Intermodale, è stato identificato e da due giorni e ricercato, anche al di fuori dei confini comunali. Si tratta di Dragos Daniel Marcu, 30enne romeno senza fissa dimora. A quanto pare la coppia di fidanzatini, 16 lei e 17 lui, sarebbe entrata nel sito dismesso di Latina Scalo dove avrebbe trovato l’uomo, conosciuto, che gli ha chiesto di fargli compagnia mentre si somministrava la dose di crack appena acquistata. Poi il finimondo, per cause ignote. Il 30enne ha steso il ragazzo di 17 anni e poi rapito la giovane, ritrovata poi semi incosciente in una zona di campagna. Sul caso continuano le indagini.