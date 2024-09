Violenze all’ex Villaggio Trieste, la Celentano convoca un Comitato ordine e sicurezza urgente

Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha richiesto una riunione urgente del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, a seguito di nuovi episodi di violenza verificatisi nella zona dell’ex Villaggio Trieste. Il sindaco ha spiegato che, nonostante un recente servizio straordinario della Polizia Locale finalizzato a prevenire e monitorare fenomeni di degrado urbano, persistono situazioni di tensione nel quartiere. In particolare, ha evidenziato la presenza di individui che continuano a creare disturbo sia nelle strade che nei parchi e all’interno dei condomini, generando disagi tra i residenti.

Il sindaco ha ringraziato il Prefetto Vittoria Ciaramella per la rapida risposta alla sua richiesta, annunciando che la riunione del Comitato è stata fissata per domani mattina alle ore 11. Inoltre, ha espresso gratitudine verso il Questore e i comandanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per il dialogo costruttivo che è stato instaurato in precedenza, confidando che un impegno congiunto delle forze dell’ordine potrà ristabilire la serenità e il rispetto delle regole nel quartiere.