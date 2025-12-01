Violenze e minacce di morte alla compagna, 42enne arrestato a Cori

Un uomo di 42 anni è stato arrestato questa notte dai carabinieri della Stazione di Cori con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna convivente, reato aggravato dalla presenza dei figli minori. L’uomo, albanese residente a Cori e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza dopo l’ennesima escalation di violenza domestica.

La vicenda è emersa quando la donna si è recata in caserma per denunciare il compagno, raccontando ai militari di essere stata minacciata di morte durante un acceso litigio avvenuto la sera precedente. Ha anche riferito che episodi simili si erano ripetuti più volte nel tempo, senza che avesse mai sporto denuncia fino a quel momento.

Raccolte le sue dichiarazioni, i carabinieri hanno raggiunto l’abitazione della coppia. Qui l’uomo, invece di calmarsi alla presenza dei militari, si è scagliato nuovamente contro la compagna, minacciandola ancora una volta di morte. A quel punto i militari lo hanno immediatamente bloccato e tratto in arresto. Dopo le formalità di rito, il 42enne è stato trasferito presso il carcere di Latina, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.