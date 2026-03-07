Viridex Sabaudia, il sogno Coppa Italia finisce in semifinale

Finisce in semifinale il sogno Coppa Italia del Viridex Sabaudia. A Belluno, sede della Final Four, dopo un avvio di partita molto intenso, con il primo set perso ai vantaggi, i pontini guidati da coach Stefano Beltrame hanno progressivamente subìto il ritorno di Reggio Emilia cedendo il match in tre set (26-24, 25-19 e 25-20). Al Sabaudia non sono bastati i 14 punti realizzati da Onwuelo, top scorer della partita, e gli 11 di Panciocco per avere la meglio degli emiliani che hanno risposto con i 12 punti ciascuno di Mian e Chevalier. «A prescindere dal risultato, che purtroppo non è stato positivo per noi, devo dire che è stata comunque una bella partita, soprattutto nei primi due set siamo riusciti a restare in scia di una squadra che ha giocato veramente forte – dichiara Enrico Pilotto, centrale della Viridex – Abbiamo fatto un po’ di fatica in alcuni fondamentali: probabilmente dovevamo spingere di più sulla battuta e lavorare meglio a muro. Se fossimo riusciti a contenerli di più proprio a muro, forse la partita sarebbe potuta andare diversamente, almeno per portare a casa un set. Detto questo, bisogna fare i complimenti ai nostri avversari perché sono stati bravissimi. Io però devo dire che sono contento anche della nostra prova: sicuramente si è vista un po’ di emozione, ma è normale in un contesto come questo. Giocare partite di questo livello è sempre un onore e alla fine ce la siamo anche goduta: ci siamo divertiti a fare questa esperienza così importante».

Coach Beltrame, in avvio, dà spazio a Mariani in palleggio opposto a Onwuelo, laterali Panciocco e Soncini, con Stufano e Pilotto al centro e Rondoni libero. Sabaudia cede il primo parziale 26-24. L’avvio è molto equilibrato poi, dal 7-7, Reggio Emilia si stacca (11-8) ma i pontini si riavvicinano subito fino al 13-12 ma Reggio avanza ancora e sul 15-12 la panchina di Sabaudia chiama il time-out per parlarci sopra. Soncini attacca da posto quattro (17-15), Pilotto la mette a terra dal centro (18-17) e Reggio pasticcia favorendo il pareggio sul 18-18. Dopo aver impattato Sabaudia mantiene il ritmo (23-23) e gli avversari chiamano il time-out nel momento cruciale del primo parziale: si torna in campo e Reggio Emilia, con Mian, mette a terra il 24-23 da posto due, Onwuelo (6 punti nel primo set con il 60%) annulla in diagonale (24-24) poi il Sabaudia commette alcuni errori agevolando il 26-24.

Avvio equilibrato nel secondo set con i pontini che trovano il primo vantaggio con l’8-9 ma le due formazioni giocano punto a punto (10-10, 13-13) per un discreto periodo, poi Reggio Emilia si stacca e come nel primo parziale allunga sul Sabaudia (17-13 e 19-14) e coach Beltrame deve ricorrere al secondo time-out in pochi minuti. I pontini tornano in campo, difendono in maniera più aggressiva e soprattutto riescono a ricucire (21-18) leggermente lo svantaggio: Onwuelo realizza il 23-19 per il Sabaudia e tiene a galla i pontini, poi (giustamente) forza il servizio che esce di poco e arriva il 24-19, poi Mian mura Panciocco per il 25-19 che chiude anche il secondo set. Sotto di due set, il terzo set diventa cruciale ma inizia male per il Sabaudia: il lungo turno al servizio di Mian lancia il Reggio Emilia verso il 6-3 forzando tantissimo dalla linea dei nove metri. Mariani e soci provano a restare in partita (7-6) ma gli emiliani difendono tantissimo e limitano notevolmente gli attacchi del Sabaudia: dal 10-6 al 13-7 arriva un altro brutto colpo per il risultato e la distanza aumenta. Barone e Chevalier murano Onwuelo (14-7) e la partita inizia a prendere una piega negativa per il Sabaudia (17-13): Mariani piazza l’ace del 17-14 poi sbaglia il servizio successivo per il 18-14 a favore di Reggio. Nel finale di set il Sabaudia prova a riavvicinarsi con il 19-17 ma anche il terzo parziale è compromesso (22-18 e 23-19) e così Reggio Emilia lo chiude a suo vantaggio dopo un primo match ball annullato (25-20).

Conad Reggio Emilia – Viridex Sabaudia 3-0

Conad Reggio Emilia: Bertoni, Signorini, Chevalier 12, Marini (lib.), Scaltriti, Barone 10, Mian 12, Alberghini, Catellani, Sighinolfi 8, Sanguanini, Zecca (lib.), Mazzon 7, Santambrogio 2. All. Zagni

Viridex Sabaudia: Stufano 5, Mariani 2, Panciocco 11, Pilotto 8, Schettino, Nasari 1, Onwuelo 14, Soncini 3, Rondoni (lib.), Serangeli, De Vito 1. All. Beltrame

Arbitri: Antonio Mazzarà e Claudia Angelucci

Parziali: 26-24 (29 min), 25-19 (25 min), 25-20 (31 min)

Statistiche: Conad Reggio Emilia aces 3 err.batt. 11 ricezione Pos% 48% Prf% 17% attacco Pt% 49% muri pt. 5; Viridex Sabaudia aces 1 err.batt. 12 ricezione Pos% 59% Prf% 30% attacco Pt% 41% muri pt. 4