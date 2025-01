Viridex Sabaudia Volley, a Gioia del Colle per consolidare la zona salvezza

Il campionato di Serie A3 di pallavolo maschile prosegue e per il Vidya Viridex Sabaudia si profila una nuova sfida impegnativa. Domenica, la formazione pontina sarà ospite del JV Gioia del Colle al PalaCapurso, nell’anticipo della sesta giornata di ritorno della regular season. Fischio d’inizio alle ore 16:00, con diretta streaming sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A. Arbitreranno Claudia Lanza e Mariano Gasparro.

Reduce da due vittorie consecutive contro Aurispa Lecce e Bcc Castellana Grotte, il Sabaudia è settimo in classifica con 21 punti (7 vittorie e 8 sconfitte) e punta a consolidare la corsa salvezza. Davanti, il Gioia del Colle, seconda forza del campionato con 31 punti (11 vittorie e 4 sconfitte), è a quattro lunghezze dalla capolista Romeo Sorrento.

“Siamo entusiasti per le due vittorie consecutive, che ci hanno dato fiducia e mostrato i progressi della squadra”, ha commentato Armando De Vito, centrale del Sabaudia.

“Sarà una battaglia contro una corazzata e un tifo caloroso, ma ogni partita ora è fondamentale. Le ultime cinque gare sono un’opportunità cruciale per dimostrare il nostro valore. Abbiamo lavorato intensamente affinando strategie e intesa, e mi aspetto una grande reazione da parte della squadra”.

De Vito ha poi parlato del suo momento personale: “Mi sento in forma e motivato, pronto a contribuire. Stiamo crescendo e non vediamo l’ora di scendere in campo per dimostrare ciò che sappiamo fare”.