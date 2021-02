Virtus Basket Aprilia, ripresa degli allenamenti con Marzorati

La Virtus Basket Aprilia incontra “l’ingegnere volante” Marzorati e torna ad allenarsi.

Due bellissime notizie in casa virtussina, con l’incontro dell’ex campione di basket Pier Luigi Marzorati, icona della Pallacanestro Cantù, il quale ha presentato un progetto dedicato al basket nelle scuole che la Virtus approfondirà nei giorni seguenti. Ex cestista e bandiera storica ed icona della Pallacanestro Cantù, Marzorati ha partecipato con la nazionale maggiore a quattro olimpiadi conquistando un secondo posto a Mosca 1980. Oro invece agli Europei del 1983, giocati da protagonista.

Quanto al lascia passare per la ripresa degli allenamenti, la richiesta presentata da tempo alla Federazione, è stata accolta ed ha ricevuto l’assenso del CONI per la conversione dei campionati ad interesse nazionale. Come risaputo infatti, le attuali normative anti-Covid che regolamentano le attività sportive, consentono gli allenamenti e relative competizioni solo per attività di rilevanza nazionale.

Un ritorno dunque, non al completo, ma che darà la possibilità ai gruppi giovanili e senior di allenarsi nel pieno rispetto del nuovo protocollo in virtù di un possibile inizio dei campionati entro il 7 marzo.

La squadra sarà seguita in questo lasso di tempo ridotto, ma utile a preparare gli incontri, dal preparatore atletico Moreno Pasqualone.