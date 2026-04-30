Virtus Volley Latina ai play off: ora la corsa alla Serie D

Obiettivo centrato per la Del Prete Virtus Volley Latina, che chiude al secondo posto la regular season di Prima Divisione e conquista l’accesso ai play off promozione per la Serie D.
Decisivo il successo interno per 3-1 contro la Serapo Volley Gaeta, battuta con i parziali di 25-12, 25-10, 24-26, 25-12. Un risultato che consente alle ragazze di Luca Schivo di chiudere il campionato a quota 48 punti, frutto di 16 vittorie in 22 gare e 54 set conquistati.
Il secondo posto vale un vantaggio importante nella poule promozione, che scatterà il 10 maggio e metterà in palio il salto di categoria: salirà infatti soltanto la prima classificata del girone.
La Del Prete Virtus esordirà domenica 10 maggio in trasferta contro l’AGT Volley Sant’Ambrogio. Poi due gare casalinghe: il 17 maggio contro Aurelio GS e il 24 maggio contro Volley Academy Rieti, entrambe nella palestra del Liceo Classico Dante Alighieri.
Archiviata la regular season, ora per la Virtus Volley Latina inizia la fase più importante della stagione, con un solo obiettivo: conquistare la Serie D.
Impegni nel weekend anche per le altre formazioni del club. La New Distribution Virtus Volley Latina, Terza Divisione Under 17, sarà impegnata contro Volley Academy Sezze e Tecnolanda Fondi. Torna in campo anche l’Allit Virtus Volley, attesa domenica dalla sfida di Coppa Territorio Under 13 contro Volta Latina.
Prosegue infine il buon momento dell’Under Acli, reduce da due successi consecutivi e attesa domenica dalla trasferta sul campo dell’Andrea Doria Tivoli.