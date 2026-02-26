Virtus Volley Latina: è un weekend di fuoco tra playoff e derby

L’Under 13 si gioca l’accesso alle semifinali a Terracina, mentre la prima divisione affronta le Lions nel derby cittadino. Settimana intensa anche per terza divisione e Under 16.

Con l’arrivo della primavera, il calendario della Virtus Volley Latina entra nel vivo. Tra fasi post-girone e volate finali di regular season, la società pontina si appresta a vivere un fine settimana ricchissimo di appuntamenti cruciali.

La prima data da segnare sul calendario è venerdì 27 febbraio. Alle ore 17:00, presso la palestra della scuola Giovanni Paolo II di Terracina, le piccole atlete dell’Under 13, guidate dai coach Gianluca D’Atino e Gianluca Bono, sfideranno il Volley Terracina. Si tratta di una gara secca valida per i quarti di finale: uno scontro d’alto livello che vede la seconda forza del girone A incrociare la terza del girone B.

Sabato 28 febbraio invece, riflettori puntati sul Liceo Classico Dante Alighieri. Alle 15:30 andrà in scena il sentitissimo derby contro le Lions Volley Latina. Per le ragazze di coach Andrea Schivo la posta in palio è altissima: vincere significa blindare il quarto posto e continuare la rincorsa al podio, distante solo un punto (occupato dalla Volta Latina) e tallonare la vetta condivisa da Priverno e Puntovolley.

Tour de force per la Terza Divisione di coach Andrea Di Veroli, chiamata a due impegni in meno di 48 ore: vnerdì 27 (ore 21:00): recupero della 5ª giornata in casa della Volta Latina. Domenica 1° marzo (ore 17:30): trasferta al palazzetto dello Sport di Gaeta contro la Nuova Golfo.

Infine, buone notizie dal settore giovanile. Mentre l’Under 16 (quarta nel Girone B) attende la ripartenza del campionato primaverile, la prossima settimana sarà il turno dell’Under 16 ACLI.

Forti del secondo posto in classifica, le ragazze sono pronte a dare battaglia nella fase successiva dei playoff.