Virtus Volley Latina, il programma del weekend

Verso un nuovo weekend di campionato per le formazioni della Virtus Volley Latina, dalla Prima Divisione alle giovanili.

La prima squadra, nel Girone B, cerca la quinta vittoria consecutiva lunedì 8 dicembre a Genzano (ore 21), dove ad attenderla ci sarà la Puntovolley, altro team che sta vivendo un ottimo campionato. Sarà un’altra bella sfida per testare il valore e l’ambizione di questa compagine allenata da coach Schivo, che nell’ ultimo turno ha superato 3-0 una tenace ASD multiSPORT Cisterna (25/20 – 25/18 – 25/21),

consolidandosi ai vertici della classifica.

Una prestazione eccellente sul parquet del Liceo Classico “Dante Alighieri”. Ritmo dettato da subito da parte delle padrone di casa: da una parte l’attacco organizzato e preciso delle ragazze di Latina, dall’altra una squadra di Cisterna che ha opposto una difesa di altissimo livello, rendendo la partita più combattuta di quanto non dica il punteggio finale. Vittoria che ha assunto ancora più valore alla luce delle assenze di Fattorini e Quintavalle, che ha indotto il coach a un ripensamento tattico. Un gruppo in continua crescita e l’affiatamento ha saputo però sopperire all’ emergenza.

In campo domenica 7 dicembre l’Under 13 della Virtus Volley Latina riceve la MA.I.EL. ’95 (ore 16), mentre l’Under 16 aspetta la visita della Cosmos (ore 18.30).

Mercoledì sera invece, l’ Under 18 ha perso 3-0 in casa della Volta Latina.