Virtus Volley Latina, la Prima Divisione sogna in grande: sabato arriva Minturno

Fine settimana intenso per la Virtus Volley Latina, con la Prima Divisione chiamata a confermare il momento positivo e le giovanili impegnate su più fronti. Tra obiettivi di classifica e percorsi di crescita, la società pontina continua a raccogliere segnali incoraggianti.

Prima Divisione, sfida chiave alla Don Milani

Archiviato il prezioso successo esterno contro il Nuovo Golfo Gaeta (3-1), che ha permesso alle ragazze di coach Luca Schivo di riprendersi il quarto posto proprio ai danni delle tirreniche, la Virtus torna davanti al pubblico amico. Sabato alle 17, nella palestra della scuola Don Milani in via Cilea, arriverà la Pallavolo Minturno.

Un appuntamento importante per consolidare la posizione in classifica e dare continuità a un percorso che, nelle ultime settimane, ha mostrato solidità e determinazione. La vittoria nello scontro diretto ha restituito fiducia al gruppo, che ora punta a trasformare l’entusiasmo in un altro risultato pieno.

Terza Divisione, incrocio ravvicinato con Gaeta

Impegno infrasettimanale per la Terza Divisione di coach Andrea Di Veroli, che dopo aver conquistato la prima vittoria nel girone A (3-0 alla Polisportiva Itri) affronta questa sera alle 20.30, ancora alla Don Milani, il Nuovo Golfo Gaeta nel recupero della prima giornata. Le avversarie precedono di un solo punto in classifica: una sfida che può valere il sorpasso e dare ulteriore slancio al cammino delle pontine.

Under 16, voglia di riscatto

Nel girone B del campionato Under 16, la Virtus sarà impegnata sabato alle 16 sul campo della Volley Academy Sezze. L’obiettivo è lasciarsi alle spalle la sconfitta interna per 1-3 contro il Cisterna 88, una gara che, al di là del risultato, ha confermato i progressi del gruppo guidato da coach Gianluca D’Atino.

Buone notizie invece dal campionato Acli di categoria, dove è arrivata una vittoria per 2-1 contro l’Anzio Onda Volley, risultato che consente alle pontine di restare nelle posizioni alte della graduatoria.

Under 13 tra vittorie e crescita

Settimana intensa anche per l’Under 13, allenata dal duo Gianluca D’Atino e Gianluca Bono. Nel doppio impegno ravvicinato è arrivata una vittoria nel recupero contro la Volta Latina (2-1), terzo successo consecutivo, seguita da una sconfitta con lo stesso punteggio sul campo di Priverno. Un bilancio comunque positivo, considerando che molte atlete scendono in campo sotto età, elemento che valorizza ulteriormente il percorso di crescita del gruppo.

Domenica alle 16, nella palestra del Liceo Dante Alighieri, sfida di alta classifica contro la Cosmos Volley: terza contro seconda, un banco di prova significativo per misurare ambizioni e maturità.

Under 18, si chiude al quinto posto

Si è concluso, infine, il cammino dell’Under 18 nel girone B. La sconfitta interna per 0-3 contro la Volta Latina ha sancito il quinto posto finale in classifica. Un epilogo che non cancella l’impegno mostrato durante la stagione e che rappresenta un punto di partenza su cui costruire il futuro.

Tra prime squadre e settore giovanile, la Virtus Volley Latina si prepara così a un nuovo fine settimana di gare, con l’obiettivo di trasformare entusiasmo e lavoro quotidiano in risultati concreti sul campo.