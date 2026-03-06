Virtus Volley Latina, sfide importanti per Prima e Terza Divisione

Domenica intensa per le squadre della Virtus Volley Latina impegnate nei rispettivi campionati. In occasione dell’8 marzo, giornata che coincide con la Giornata Internazionale della Donna, scenderanno in campo Prima Divisione, Terza Divisione e Under 16, mentre le altre formazioni giovanili attendono i tornei primaverili.

La giornata inizierà alle 11 nella palestra della scuola Don Milani di Latina, dove l’Under 16 guidata da Gianluca D’Atino e Gianluca Bono affronterà la CS Roma nella prima gara della seconda fase del campionato Acli. Dopo aver chiuso il girone iniziale al secondo posto, la squadra è stata inserita in un nuovo raggruppamento composto da sei formazioni e disputerà dieci partite tra andata e ritorno.

Alle 16.30, sempre alla Don Milani, toccherà alla Terza Divisione allenata da Andrea Di Veroli, attesa dalla sfida contro la Blumaster Group. Per la formazione pontina sarà un test importante: la squadra punta infatti a proseguire la serie positiva e centrare la quinta vittoria consecutiva. Nell’ultimo turno la Virtus si è imposta nettamente in trasferta contro la Nuova Golfo Gaeta con il punteggio di 0-3. I parziali di 17-25, 16-25 e 11-25 hanno fotografato una gara dominata dalla formazione latinense. Il prossimo confronto metterà di fronte due squadre di vertice, seconda e terza in classifica.

In serata, alle 19, scenderà in campo anche la Prima Divisione, impegnata nella palestra della scuola Volpi contro la Multisports. La squadra guidata da Andrea Schiavo è coinvolta in una classifica molto corta, con appena sei punti a separare le prime quattro posizioni. La Virtus arriva all’appuntamento con entusiasmo dopo la vittoria nel derby cittadino contro le Lions Volley Latina, al termine di una partita ricca di emozioni. Dopo aver perso i primi due set con i punteggi di 22-25 e 20-25, la formazione pontina ha reagito ribaltando l’andamento della gara grazie ai successi per 25-16 e 25-20 che hanno portato il match al tie break. Nel set decisivo la Virtus ha preso il largo chiudendo 15-5 davanti al pubblico del liceo Dante Alighieri.

Nel frattempo è iniziato anche il campionato maschile Under 13 3 contro 3. Nel girone A sono inserite la Virtus Volley Latina, Sabaudia–Circeo e Multisports. Dopo la prima giornata, il torneo proseguirà con i prossimi appuntamenti in programma il 15 e il 22 marzo.