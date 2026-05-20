Virtus Volley Latina, vincere contro Aurelio per conquistare la Serie D

Domenica prossima, ore 18, presso la palestra del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina, servirà soltanto vincere per salire in Serie D. La collocazione di calendario pone all’ultima giornata del girone di promozione la sfida tra la Del Prete Virtus Volley Latina e Aurelio SG, ovvero le squadre che, arrivate seconde in classifica nei rispettivi raggruppamenti, sulla carta avevano alla vigilia delle credenziali in più rispetto a Sant’Ambrogio e Rieti.

Che il campo poi abbia confermato solo in parte i pronostici, come si suol dire, fa parte del gioco. Lo confermano i match della seconda giornata, in cui l’Aurelio ha battuto 3-0 Sant’Ambrogio (28-26, 25-22, 26-24), con due dei tre set vinti ai vantaggi, mentre la Del Prete Virtus Volley Latina è stata costretta addirittura al tie-break da Rieti. Motivo per cui, classifica alla mano, le pontine a quota 5 devono battere con qualsiasi risultato le romane dell’Aurelio a quota 6. Il regolamento prevede infatti lo scontro diretto come determinante in caso di classifica a pari merito, ovvero l’eventualità di un 3-2 a favore della Virtus.

“Peccato, dovevamo chiudere prima il match – dice il coach Luca Schivo –, ma nei due set persi abbiamo commesso troppi errori. Bisogna sempre però fare i conti con le avversarie e la componente emotiva in gare simili. Siamo pronti all’ultima battaglia”.

In effetti nel match di domenica scorsa la Del Prete Virtus Volley Latina ha alternato grandi set ad altri meno brillanti. E lo conferma l’andamento della sfida, iniziata con un perentorio 25-18, al quale però ha fatto seguito un set con analogo risultato a favore delle sabine. Stratosferico il terzo set della Virtus, che si è imposta con un netto ed eloquente 25-5. A quel punto, quando tutto sembrava lasciar pensare al quarto e ultimo set, una nuova flessione (21-25), ha rinviato il match al tie-break. Ed è qui che le ragazze di coach Schivo hanno tirato fuori l’orgoglio, piazzando gli attacchi decisivi, correndo a prendersi la vittoria sul 15-10.

Per domenica è attesa una prevedibile e importante cornice di pubblico, in cui tutto il mondo Virtus Volley Latina, spingerà le ragazze verso l’impresa. Nei gruppi delle giovanili, la Terza Divisione Under Femminile Under 17, la New Distribution Virtus Volley Latina riceve sabato 23 maggio alle 19 (Alighieri) Priverno, uno scontro diretto al vertice, visto che le lepine e Cisterna seguono proprio la Virtus prima in classifica, ma con una gara in più. Sempre sabato, alle 11 a Fondi, contro la Targa E Partners (Tensostruttura in via via Mola Santa Maria), saranno impegnate le ragazze della Coppa Territorio Under 13 Femminile. L’Allit Virtus Volley Latina è al momento quinta in classifica. Entrambe le rappresentative sono allenate dal duo Gianluca D’ Atino e Gianluca Bono, che domani alle 18.30 saranno anche impegnati anche con l’Under 17 Acli a Roma (ore 18.30) sul campo dell’Avila. Ma le ragazze, nella poule post campionato, si sono già guadagnate la finale per il titolo regionale con la Violet Borghesiana (24 maggio) e l’accesso alla fase nazionale dal 12 al 14 giugno a Cesenatico.