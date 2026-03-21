Virtus Volley, un weekend ricco di sfide

Fine settimana intenso per la Virtus Volley Latina, impegnata su più fronti tra prima squadra e settore giovanile. I riflettori sono puntati soprattutto sulla Prima Divisione femminile, che sta vivendo un momento di grande forma e vuole proseguire la propria striscia positiva.

La formazione guidata da coach Luca Schivo sarà di scena domani alle ore 18 sul campo della Volley School Aprilia, nella palestra del Comprensivo Zona Leda. Le pontine arrivano all’appuntamento galvanizzate dall’ultimo successo netto contro Punto Volley, battuto con un convincente 3-0. Una vittoria che ha confermato la crescita del gruppo, capace di imporsi con autorità in tutti i fondamentali e di allungare a otto la serie di risultati utili consecutivi.

In classifica, la Virtus occupa attualmente il quarto posto nel girone G con 38 punti, a ridosso delle prime posizioni: Volta Latina è distante una sola lunghezza, mentre Punto Volley e Priverno restano nel mirino. Un eventuale successo ad Aprilia significherebbe alimentare concretamente le ambizioni di vertice.

Impegno in trasferta anche per la Terza Divisione di Andrea Di Veroli, attesa martedì 24 marzo alle 19 dalla Polisportiva Itri. Dopo lo stop rimediato contro la Futura Terracina, l’obiettivo sarà tornare subito a fare punti e riprendere il cammino.

Spazio anche al vivaio, con l’Under 16 Acli che oggi, nella palestra della scuola Don Milani, ospiterà la Borghesiana Violet nella seconda fase del campionato.

Domenica mattina, invece, toccherà ai più giovani dell’Under 13 maschile 3 contro 3, protagonisti a Cisterna di Latina per la terza giornata del girone A. La Virtus affronterà Multisports e Sabaudia Circeo in un concentramento che promette spettacolo e occasioni di crescita per i ragazzi.

Un programma fitto, dunque, che conferma il grande dinamismo della società pontina, sempre più protagonista a livello territoriale.