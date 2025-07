Virus West Nile, coordinamento tra ASL e Comuni

Contenere il virus West Nile e rafforzare le azioni di prevenzione sul territorio: con questo obiettivo si è tenuto un incontro online promosso dalla ASL di Latina, con la partecipazione di 24 Comuni, Provincia, Consorzio di bonifica e Istituto Zooprofilattico.

Durante la riunione sono state condivise indicazioni pratiche per ridurre la diffusione del virus, dalle misure di lotta larvale agli interventi di bonifica ambientale. Al centro anche l’impegno dei Comuni nel sensibilizzare i cittadini a proteggersi dalle punture di insetti, attraverso campagne informative mirate.

Il Consorzio ha presentato un software open source per la mappatura dei corsi d’acqua utili al monitoraggio, mentre Pontinia ha illustrato le iniziative già in atto sul proprio territorio, ribadendo l’importanza della collaborazione tra enti e comunità per tutelare la salute pubblica.